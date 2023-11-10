فوري: فحص شركة Group-IB العالمية ينفي اختراق أو تسريب أى بيانات من الشركة

كتب - علاء حجاج:

أعلنت شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، في بيان اليوم الجمعة، أنها استعانت بشركة Group-IB وهى إحدي الشركات العالمية فى مجال الأمن السيبرانى لفحص أنظمة وتطبيقات شركة فورى المستخدمة من قبل عملاء الشركة من الأفراد والمؤسسات وقد انتهت الشركة من فحص البنية التحتية لتطبيقات الشركة المستخدمة من قبل عملاء الشركة وأكدت شركة Group – IB بناء على فحصها للبنية التحتية بأنه لم يتم اختراقها أو تسريب أية بيانات منها وأنها آمنه تماماً لاستخدام الأفراد والمؤسسات.

وأضاف البيان، أنه قد تم إبلاغ الجهات الرقابية بنتائج أعمال شركة Group -IB وتود شركة فورى التقدم بالشكر لجميع الجهات الرقابية التى عملت مع فورى جنباً إلى جنب وحتى إنتهاء أعمال الفحص.

وأعلنت شركة فورى لمستخدميها بأنه بناء على الفحص الذى قامت به شركة فورى وبناء على الفحص الذى قامت به شركة Group -IB فإنه لم يتم تسريب أية بيانات خاصة بالبطاقات المستخدمة على تطبيقات الشركة أو أية معاملات مالية تخص الأفراد والمؤسسات وأن إستخدام تلك التطبيقات آمن تماماً .

كما تؤكد الشركة على أن سبب توقف تطبيق ماى فورى بالأمس هو الضغط الشديد من المتعاملين على التطبيق بما يتجاوز قدرة التطبيق وأن مع هدوء التعامل ستعود كافة التطبيقات للعمل بصورة طبيعية.

كما تعلن الشركة أنها ستستكمل إجراءات التحقق مما نشر على المواقع المختلفة وذلك بعد اطمئنانها على سلامة البنية التحتية للتطبيقات المستخدمة من قبل الأفراد والمؤسسات.