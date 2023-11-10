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متوسط أسعار الدواجن يواصل الارتفاع والكيلو يصل إلى 97 جنيهًا (موقع رسمي)

12:08 م الجمعة 10 نوفمبر 2023

أسعار الدواجن

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القاهرة - مصراوي:

ارتفع متوسط أسعار الدواجن الحية اليوم الجمعة في الأسواق لليوم الثاني على التوالي، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 97 جنيها بزيادة 1.06 جنيه.

ووفق بوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 77.6 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 116.4 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

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