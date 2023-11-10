ارتفاع أسعار اللحوم وتراجع السكر في الأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)

القاهرة - مصراوي:

ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء الطازجة في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة، بينما تراجعت أسعار السكر، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 31.34 جنيه، بارتفاع 3 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 39.08 جنيه، بتراجع 49 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 23.18 جنيه، بزيادة 71 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 62.34 جنيه، بزيادة 19 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 32.72 جنيه، بتراجع 47 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.68 جنيه، بزيادة 6 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 48.63 جنيه، بتراجع 19 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 79.61 جنيه، بزيادة 3.12 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.25 جنيه، بزيادة 3 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 312.59 جنيه، بزيادة 3.03 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة:97 جنيه، بزيادة 1.06 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 25.03 جنيه، بتراجع 65 قرشا.

كيلو الفول السائب: 39.75 جنيه، بزيادة 1.66 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 115.1 جنيه، بزيادة 1.31 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 229.58 جنيه، بزيادة 6.53 جنيه.

لتر اللبن السائب: 23.91 جنيه، بزيادة 47 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 64.22 جنيه، بزيادة 62 قرشا.