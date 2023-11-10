أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

القاهرة - مصراوي:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الجمعة، عند مستوياتها أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5 جنيهات و10 جنيهات.

البطاطس بين 9 جنيهات، و14 جنيها.

البصل بين 15 و20 جنيها.

الكوسة بين 3 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 4 و6 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و9 جنيهات.

الملوخية بين 4 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الخيار البلدي بين جنيهين و4 جنيهات.

البامية بين 31 و33 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 5 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4.5 و6.5 جنيه.

الجوافة بين 5 و10 جنيهات.

الرمان بين 7 جنيهات و18 جنيها.

البلح الزغلول بين 12 و18 جنيها.

البلح البارحي بين 55 و60 جنيها.