سعر الذهب اليوم يرتفع في بداية تعاملات الجمعة

القاهرة- مصراوي:

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة، مع بداية التعاملات مقارنة بتعاملات أمس المسائية، وزاد سعر الجرام 5 جنيهات.

كان سعر جرام الذهب هبط 45 جنيها دفعة واحدة في بداية التعاملات أمس، قبل أن يعاود الزيادة بمنتصف التعاملات بقيمة 10 جنيهات بمنتصف التعاملات، ويرتفع مجددا صباح اليوم.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 عند 1727جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 2220 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 عند 2590 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 2960 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب عند 20720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1,956 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) صباح الجمعة، بتراجع 0.09%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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