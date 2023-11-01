سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يهبط بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بحلول تعاملات المساء، وتراجع الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق، بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1707 جنيهات للجرام.

وتراجع الذهب عيار 18 نحو 2194 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2560 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2926 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 20480 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1988 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول تعاملات مساء اليوم الأربعاء، بزيادة 4.3 دولار، بنسبة 0.22ٌ% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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