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هبوط جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات أولى جلسات نوفمبر

03:15 م الأربعاء 01 نوفمبر 2023

البورصة

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كتب- أحمد والي:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.52% إلى مستوى 22433 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، أولى جلسات تداول شهر نوفمبر.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة إلى 0.47%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.49%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 34.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 24.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 10 ملايين جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 3.78% إلى مستوى 22551 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، آخر جلسات شهر أكتوبر.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70

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