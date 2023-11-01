قطاع الأعمال تبحث مع "شينجلي" الصينية التعاون في تطوير الدلتا للصلب

كتبت - شيماء حفظي:

بحث محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، مع شينج تشويتي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات شينجلي الصينية، والوفد المرافق له، أوجه التعاون وسبل الشراكة لمواصلة مشروع تطوير شركة الدلتا للصلب، وزيادة التشغيل والوصول بالإنتاج إلى الطاقة القصوى وإضافة صناعات جديدة للوفاء باحتياجات السوق المحلية.

وبحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال اليوم الأربعاء، تعمل مجموعة شركات شينجلي الصينية في مجال صناعة الحديد والصلب ومعدات التصنيع والمسابك، وتمتلك مصانع في العديد من الدول في الشرق الأوسط وجنوب آسيا.

وحضر اجتماع الوزير مع وفد الشركة الصينية محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، حيث تم استعراض خطة تطوير وإعادة تأهيل شركة الدلتا للصلب وإقامة مسابك جديدة لإنتاج الزهر وزيادة معدلات التشغيل وإنتاج البليت ورفع الطاقة الإنتاجية.

كما شهد الاجتماع استعراض كيفية استدامة توفير مستلزمات الصناعة من الخردة للوصول بالإنتاجية إلى الطاقة القصوى لخطوط الإنتاج الجديدة، وكذلك الأصول المملوكة والتي تساعد على الشراكة المستهدفة والتوسع في مجال النشاط.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان مختلف أشكال الشراكة بما يحق مصلحة الطرفين ويضمن تطوير الإنتاج وفتح أسواق أمام التصدير، وكذلك تدريب العاملين ورفع الكفاءة وتحسين الأداء ليتجاوز الإنتاج 500 ألف طن مع الحفاظ على برامج الصيانة واستمرارية الإنتاج.

وأوضح الوزير أن هناك استعدادا لمختلف أنواع الشراكات والتي تسهم في تطوير أداء الشركة وتحقيق معدلات التشغيل المستهدفة بالطاقة القصوى التي تمثل 10 أضعاف الطاقة الإنتاجية قبل التطوير، وذلك للوفاء باحتياجات السوق المحلية والتصدير في ظل زيادة الطلب على منتجات الشركة، وتحقيق العائد على الاستثمار في إطار خطة التطوير والتحديث التي تم تنفيذها.

وأكد السعي الدائم والمستمر إلى تحسين جودة المنتج والعمل وفقا لأحدث المعايير العلمية لصناعة الصلب بهدف توفير احتياجات السوق المحلية وخفض الواردات وفتح أسواق جديدة مع التوسع في الأسواق الحالية، والاستثمار الأمثل في الموارد البشرية من خلال برامج التعليم والتدريب والتطوير المستمر.

وأشار الوزير إلى أن خطة تطوير الشركة تشمل إنشاء مسبك جديد للصلب والزهر بطاقة 10 آلاف طن سنويا، وهو ما يعادل 10 أمثال الطاقة الإنتاجية للمسبك القديم.

وتعد شركة الدلتا للصلب إحدى الشركات الرائدة في مجال صناعة الصلب والحديد الزهر، وأقدم مصنع للحديد والصلب في مصر إذ تأسست عام 1947.