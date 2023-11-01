الهلال الأحمر يتعاون مع البحرين لشراء مواد إغاثية لغزة بـ50 مليون جنيه

كتبت- دينا خالد:

شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري، توقيع بروتوكول تعاون بين الهلال الأحمر المصري والمؤسسة الملكية البحرينية للأعمال الإنسانية، وذلك بحضور فوزية بنت عبدالله، سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة، بهدف مساندة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة في المحنة الإنسانية التي يمرون بها.

وبحسب البيان، قدمت المؤسسة الملكية البحرينية للأعمال الإنسانية دعمًا ماديًا يقدر 50 مليون جنيه لشراء مواد إغاثية وطبية للأشقاء الفلسطينيين لشحنها لقطاع غزة، على أن تقوم جمعية الهلال الأحمر المصري بالمساعدة في شراء وتوريد المواد الإغاثية ومواد المساعدات المطلوبة من السوق المصري وشحنها وإدخالها إلى قطاع غزة.

وتشمل المساعدات المواد الغذائية والطبية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، فضلا عن المواد الإغاثية من خيام وبطاطين ودفايات وغيرها من المواد التي يحتاجها أبناء الشعب الفلسطيني.

وقالت القباج، إن الهلال الأحمر المصري يقدم دعما نفسيا واجتماعيا للأشقاء الفلسطينيين، ولديه فريق في العريش على تواصل دائم مع شقيقه الهلال الأحمر الفلسطيني ويقدم له كل الدعم والمساندة.