مصر تبحث الاستفادة من التكنولوجيا الألمانية في مشروعات الطاقة الخضراء

كتب- أحمد والي:

بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع أوليفير رينتشلر رئيس دبلوماسية المناخ والشئون الاقتصادية والتكنولوجية بوزارة الخارجية الألمانية والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الغاز والهيدروجين والطاقة الخضراء والبتروكيماويات.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء، بحث الجانبان إمكانية الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الألمانية المتطورة في تنفيذ المشروعات التي ستعود بالنفع على البلدين.

وقال الملا إن صناعة الطاقة في مصر شهدت تطورات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، حيث تمتلك بنية تحتية قوية وخبرات ومهارات متميزة، بالإضافة إلى المرونة في تبني أي تكنولوجيات جديدة، مما مكنها من تحقيق العديد من النجاحات وجعلها تكتسب ثقة الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي في مجالات الطاقة بشكل عام وخاصة مجال الغاز الطبيعي والمسال.

وأضاف أن هناك فرصا كبيرة لتعزيز التعاون مع الجانب الألماني في تنفيذ المزيد من المشروعات الناجحة في مجال الطاقة، في ظل العلاقات الوطيدة بين البلدين على جميع المستويات.

وذكر الملا أن العمل يجري على وضع استراتيجية لالتقاط وتخزين الكربون والاستفادة منه تمهيداً لتنفيذها على أرض الواقع، وتم العمل بالفعل على تنفيذ دراسات لبعض المشروعات التجريبية في هذا المجال في بعض مواقع العمل البترولية، فضلاً عن تنفيذ عدة مشروعات في مجال الطاقة الخضراء ومنها الميثانول الأخضر والأمونيا الخضراء ووقود الطائرات المستدام وغيرها.

وأكد رينتشلر أن بلاده تتوجه لتعزيز التعاون مع الدول الصديقة لتنويع مصادر الطاقة الخاصة بها مع الاهتمام الخاص بمجال الهيدروجين والذي تم وضع أسس قوية له في ألمانيا، مشيراً إلى أن مصر تعد أحد أهم الدول التي يمكن الاعتماد عليها في تنفيذ الخطط الألمانية في مجال الهيدروجين.

وأعرب عن استعداد بلاده التام لمساندة مصر في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين، كما أثنى على الجهود التي تبذلها مصر في مجال الطاقة الخضراء والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات.

حضر اللقاء المهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني، والمهندس أحمد الخليفة وكيل الوزارة للمشروعات.