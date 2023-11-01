التنظيم والإدارة يتيح نتيجة امتحان مسابقة وظائف بـ "النقل النهري"
كتب- مصطفى عيد:
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي عقده الجهاز للمتقدمين في مسابقات شغل وظائف بالهيئة العامة للنقل النهري، بحسب بيان من الجهاز اليوم الأربعاء.
وقال الجهاز إنه يمكن للممتحنين الاستعلام عن موقفهم عبر بوابة الوظائف الحكومية على الرابط التالي: (اضغط هنا)، كما يتيح الجهاز التظلم من النتيجة بدءا من اليوم ولمدة أسبوعين.
كان الجهاز أعلن خلال شهر يونيو الماضي مسابقة تعيين عدد من الوظائف، وذلك بالهيئة العامة للنقل النهري.
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