بضمان تدفقات مستقبلية.. "سيرا للتعليم" تصدر سندات توريق بـ700 مليون جنيه

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة إي إف چي هيرميس، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن قسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب نجح في إتمام الإصدار الثاني لسندات توريق بضمان تدفقات نقدية مالية مستقبلية بقيمة 700 مليون جنيه، وذلك لصالح شركة "سيرا للتعليم".

وتعد شركة سيرا للتعليم واحدة من شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الخدمات التعليمية المتكاملة بالسوق المصرية، وتمثل هذه الصفقة الإصدار الثاني ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 2 مليار جنيه لصالح الشركة، بحسب البيان.

وقال مصطفى جاد، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب شركة في إي اف چي هيرميس، إن هذا الإصدار يعكس التزام شركته بتعزيز الشمول المالي ودعم قطاع الخدمات التعليمية في السوق المصري.

ومن المتوقع لهيكل السندات المعتمد، والذي يتضمن إصدار سندات بضمان نسبة من إيرادات مستقبلية، أن يشهد إقبالاً كبيراً من شرائح واسعة من المستثمرين، نظراً لطبيعة تصنيفها الائتماني القوي، فضلاً عن تسهيل حصول مؤسسات القطاعين العام والخاص على احتياجاتهم من السيولة النقدية، بحسب جاد.

وتعد السندات واحدة من أبرز الأدوات المالية التي تقدمها شركة إي إف چي هيرميس لتعزيز قدرة الشركات على الحصول على التمويل، وفقا للبيان.

وتأتي هذه الصفقة عقب نجاح إي إف چي هيرميس في إتمام مجموعة من صفقات التوريق الكبرى في سوق ترتيب وإصدار الدين، وعلى رأسها إصدار سندات توريق لصالح الشركة المصرية للتمويل العقاري بقيمة 472 مليون جنيه، وإصدار سندات توريق لصالح شركة بالم هيلز بقيمة 427.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى برنامج إصدار بقيمة 958 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة بداية للتمويل العقاري، وفقا للبيان.