انخفاض أسعار السمك البلطي والمكرونة وارتفاع الجمبري بسوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، والسبيط والكاليماري، والكابوريا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل ارتفعت أسعار الجمبري، والبوري.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 64 و72 جنيها، بانخفاض 3 جنيهات.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي عند بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 70 جنيها و100 جنيه، بانخفاض 15 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 180 و280 جنيها، بانخفاض 50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 و220 جنيها، بانخفاض 20 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 90 و190 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و110 جنيهات، بارتفاع 10 جنيهات.