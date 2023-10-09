اتحاد المنتجين يعلن قيمة الخفض وأسعار الدواجن والبيض بمبادرة الحكومة

كتبت- دينا خالد:

أعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، تفاصيل مشاركته في مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الغذائية عبر توفير منتجات الدواجن والبيض بأسعار مخفضة وفي متناول المستهلك.

وبحسب بيان له اليوم، ستنخفض أسعار كرتونة البيض للمستهلك ضمن المبادرة بقيمة 25 جنيها، وكيلو الدواجن الحية بقيمة 7 جنيهات، وكيلو المجمدة بقيمة 25 جنيها.

وقرر اتحاد منتجي الدواجن تخفيض سعر كيلو الدواجن الحية في المزرعة إلى 65 جنيها، مقابل 74 جنيها، لتباع في الأسواق بنحو 73 جنيها مقابل 80 جنيها.

وأشار البيان، إلى أنه تم تخفيض سعر طبق بيض المائدة إلى 115 جنيها في المزرعة مقابل 124 جنيها، ليباع في الأسواق بنحو 125 جنيها مقابل 150 جنيها قبل المبادرة.

وأضاف البيان، أنه تم تخفيض سعر كيلو الدواجن المجمدة إلى 100 جنيه تسليم المجزر مقابل 115 جنيها، ليباع الكيلو في الأسواق بنحو 105 جنيهات، مقابل 130 جنيها قبل المبادرة.

وأوضح الاتحاد، أن هذه الأسعار جاءت بناء على أسعار مدخلات الإنتاج الحالية، على أن يتم مراجعتها خلال شهر.

ودعا الاتحاد المنتجين لدخول دورات جديدة لزيادة العرض خلال الفترة المقبلة.

وطالب الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، الجهات الرقابية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أسعار بيع المستهلك الموضحة وإلزام المزارع الحكومية وسلاسل التوزيع بهذه الأسعار وذلك لتخفيف العبء على المستهلك.

وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم، تفاصيل مبادرة خفض الأسعار التي كشف عنها الأسبوع الماضي،

وتتضمن المبادرة تخفيضات تتراوح بين 15 و25%، على أن يبدأ التطبيق يوم السبت المقبل.

وبحسب مدبولي، تتضمن السلع التي دخلت في المبادرة السكر، والزيت، والعدس، والفول، والألبان، والجبن، والمكرونة، بالإضافة إلى الدواجن والبيض.