35 جنيها زيادة بسعر الذهب اليوم الأحد في مصر للجرام حتى تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر، بحلول التعاملات المسائية، وزاد الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق، بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع اليوم حتى منتصف التعاملات بقيمة 20 جنيها مقارنة بمستواه مساء أمس، قبل أن يواصل الارتفاع في التعاملات المسائية ليصبح مجموع الزيادة 35 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1480 جنيها للجرام.

وصعد الذهب عيار 18 إلى 1903 جنيهات للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 2220 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2537 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 17760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1851 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول تعاملات مساء اليوم، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بزيادة 18.19 دولار بنسبة 0.99% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة أمس.

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