مذكرة بين المتحدة لمشتقات الغاز و"تي سي آي" الهندية لتسهيل استيراد الخامات

كتب- أحمد والي:

وقع رفعت عبد الخالق رئيس الشركة المتحدة لمشتقات الغاز (UGDC)، وبي إس جايارامان رئيس مجلس إدارة شركة تي سي آي سنمار الهندية للكيماويات، مذكرة تفاهم تهدف للتعاون بين الجانبين؛ بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين، ستستخدم الشركة المتحدة لمشتقات الغاز تسهيلاتها ومرافقها بميناء دمياط ذات المستوي العالمي، وفقا للمذكرة، لتسهيل الاستيراد الآمن للمواد الخام اللازمة لمشروعات التطوير والخطط التوسعية لشركة تي سي آي سنمار.

وذكر وزير البترول أن الاتفاق مع الشركة الهندية يتضمن استخدام البنية الأساسية بما يخدم زيادة الإنتاج والاستثمار والقيمة المضافة لصالح الاقتصاد المصري.

وأكد الوزير أهمية هذا التعاون مع الشركة الهندية، مشيرا إلى وجود فرص لتنمية التعاون مع الشركة في مشروعات مستقبلية، حيث تضع مصر صناعة البتروكيماويات في أولويات استراتيجيتها.

وقال إن مصر تلعب حاليا دورا حيويا كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة مستفيدة من تنوع بنيتها الأساسية والتطوير والتحديث الذي لحق بها في الأعوام الماضية، موضحا أن البنية الأساسية يجري الاستفادة منها كركيزة للتوسعات الإنتاجية، وزيادة الاستثمارات التي يضخها الشركاء العالميون في مصر.

وأضاف الملا أن تدفق استثمارات الشركات العالمية لقطاع البترول والغاز المصري يبرهن أن مصر تعد شريكا محل ثقة، مشددا على أن مصر تعمل على تذليل التحديات أمام الاستثمارات.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الهندية إن مذكرة التفاهم تجسد التزام شركته، كأكبر مستثمر هندي في مصر، بالمساهمة في نمو اقتصاد مصر عبر بذل كل الجهود للمساهمة في إثراء صناعة البتروكيماويات.

وأضاف أنه من خلال استثمار 150 مليون دولار أو ما يعادل 4.6 مليار جنيه مصري، تسعى الشركة لدعم خططها التوسعية والمساهمة على نحو هادف وفعال في الاقتصاد القومي المصري، وذلك تماشيا مع "رؤية مصر 2030" للتنمية المستدامة.

وتعد شركة تي سي آي سنمار للكيماويات، أكبر استثمار هندي في مصر، بحجم استثمارات يصل إلى 1.5 مليار دولار، وتنتج 3 منتجات أساسية وهي (مادة البولي فينيل كلورايد، والصودا الكاوية، والكالسيوم كلورايد)، وفقا للبيان.

وتعد الشركة أكبر منتج لمادة البولي فينيل كلورايد في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، والتي تعد منتجا أساسيا لتطوير البنية التحتية حول العالم، كما تصنع الشركة جميع أنواع البولي فينيل كلورايد الثلاث، والتي تدخل في صناعات متنوعة.

وتصنع الشركة أيضا منتجات لخدمة الاحتياجات الاستراتيجية للدولة مثل الكلور المستخدم في عمليات التطهير ومحطات معالجة المياه على مستوى الجمهورية، وفقا للبيان.