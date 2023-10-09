البورصة تتجاوز تداعيات "طوفان الأقصى" وترتفع مع نهاية تعاملات الاثنين

كتب- أحمد والي:

تجاوزت البورصة المصرية المخاوف بشأن الاشتباكات العسكرية بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي والتي أدت إلى هبوطها الحاد خلال تعاملات أمس، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.27% إلى مستوى 19410 نقاط، مع نهاية تعاملات جلسة تداول اليوم الاثنين، بدعم من مشتريات عربية.

وارتفع كذلك مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.79%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.55%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 72.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 59.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 12.7 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 2.6% إلى مستوى 19357نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد، تأثرا بتداعيات عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة حماس ضد الاحتلال الإسرائيلي في اليومين الأخيرين.