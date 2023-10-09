سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الاثنين 9 أكتوبر

كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية.

وبحسب السعر المعلن على البورصة، فإن سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) سجل اليوم الاثنين نحو 2544 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 2566 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2245 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 1925 جنيهات، وسعر الجنيه الذهب إلى 17962 جنيها.