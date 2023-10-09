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BBC

خريطة الأسعار.. كيف تحرك الذهب والسكر والبطاطس والحديد اليوم؟

03:06 م الإثنين 09 أكتوبر 2023

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار السكر واللحوم الحمراء في الأسواق اليوم الاثنين، بينما انخفضت أسعار الجبن والعدس، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، كما ارتفع سعر جرام الذهب بنحو 20 جنيها بالأسواق.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

بعد زيادته عالميا.. سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف التعاملات

تراجع متوسط أسعار الدواجن اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

هبوط كبير لأسعار الحديد في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البطاطس والكوسة وانخفاض الطماطم والبامية بسوق العبور اليوم

أسعار البيض بأنواعه اليوم الاثنين في المزرعة

ارتفاع أسعار السكر واللحوم وانخفاض الجبن والعدس اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

سوق مصراوى

خريطة الأسعار أسعار السكر سعر الذهب أسعار الدواجن

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الخبر التالى:
سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الاثنين 9 أكتوبر
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