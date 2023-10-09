الإحصاء: 23.2% انخفاضا بقيمة عجز الميزان التجاري لمصر في يوليو الماضي

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض قيمة عجز الميزان التجاري لشهر يوليو الماضي إلى 2.93 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي على أساس سنوي، مقابل 3.82 مليار دولار، بنسبة تراجع 23.2 %.

وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، انخفاض عجز الميزان التجاري لشهر يوليو الماضي رغم تراجع حجم الصادرات، إلى هبوط الواردات بذات الشهر على أساس سنوي.

وأوضح البيان، تراجع قيمـة الواردات بنسبة 17.3%، لتسجل 6.03 مليار دولار خــلال شهــر يوليـو الماضي، مقابل 7.29 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها:

( منتجات البترول بنسبة 16.0 %، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 13.5 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 44.6 %، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 29 %).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يوليو الماضي مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: ( أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 22.1 %، قمح بنسبة 154.2 %، سيارات ركوب بنسبة 137.3%، الغاز الطبيعي بنسبة 52.6% ).

كما شهدت الصادرات تراجعا بنسبة 10.9% خلال يوليو الماضي على أساس سنوي، لتسجل 3.10 مليار دولار مقابل 3.47 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها:

(أسمدة بنسبة 37.0%، منتجات البترول بنسبة 70.7 %، الغاز الطبيعي المسال بنسبة 94.8%، أثاث بنسبة 46.7%) .

بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر يوليو 2023 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها ( بترول خام بنسبة 6.1 %، ملابس جاهزة بنسبة 4.8%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 4.8 %، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 36.4%).