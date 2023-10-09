المشاط تغادر إلى مراكش للمشاركة في اجتماعات البنك الدولي

كتب- مصطفى عيد:

توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إلى مدينة مراكش المغربية، من أجل المشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي تنطلق اليوم وتستمر حتى 15 من الشهر الجاري.

ووفقا لبيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الاثنين، تشمل أجندة الاجتماعات عددًا من الموضوعات من بينها الإصلاحات المزمع تنفيذها في مجموعة البنك الدولي لدفع الجهود المطلوبة للقضاء على الفقر، ومواجهة التحديات العالمية المتشابكة، والبحث في الحلول التي نجحت على الأرض بالفعل في البلدان النامية، وكيفية دفع فرص العمل والبنية التحتية الرقمية والعمل المناخي.

خلال مشاركتها في الاجتماعات

وتُشارك المشاط في عدد من الفعاليات والاجتماعات من بينها الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ 24 الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية الدولية والتنمية، إلى جانب المشاركة في مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، واجتماع محافظي الدول الأفريقية بالبنك الدولي مع الرئيس الجديد للبنك أجاي بانجا.

كما تتضمن الفعاليات التي تشارك فيها الوزيرة خلال الاجتماعات الجلسة العامة للجنة التنمية والتي تضم محافظي الدول الأعضاء في مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي ستشهد عرض تقرير المحافظين حول تطوير دور البنك الدولي من أجل القضاء على الفقر وتحسين الرخاء المشترك، بالإضافة إلى المشاركة في اجتماع محافظي الدول العربية بالبنك الدولي مع رئيس البنك لبحث أولويات العمل والشراكات في الفترة المقبلة.

وتُشارك المشاط كذلك في عدد من الفعاليات والجلسات النقاشية من بينها "الشباب والتوظيف في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا"، وفعالية حول البنية التحتية الخضراء: تعزيز التمويل والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والابتكار لتحقيق تأثير أكبر، وكذلك جلسة رفيعة المستوى حول تمويل القدرة على الصمود والنمو والرخاء المشترك.

كما ستعقد وزيرة التعاون الدولي، عددا من اللقاءات الثنائية على هامش الاجتماعات في ضوء تعزيز التواصل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وفقا للبيان.

ويشارك في الاجتماعات محافظو الدول الأعضاء في البنك الدولي وكذلك محافظو البنوك المركزية، والوزراء وممثلو الحكومات من مختلف دول العالم"، وكبار المسئولين التنفيذيين من القطاع الخاص، بالإضافة إلى المجتمع المدني ومراكز الفكر والأوساط الأكاديمية، بحسب البيان.

وتضم محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر والبنك الدولي 14 مشروعًا بقيمة 6.9 مليار دولار، في عدد من المجالات منها التعليم، والصحة، والنقل والمواصلات، والحماية الاجتماعية، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.