ارتفاع أسعار السكر واللحوم وانخفاض الجبن والعدس اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الفول المعبأ والسكر واللحوم الطازجة خلال تعاملات اليوم الاثنين بالأسواق عند نفس مستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له.

وفي المقابل انخفضت أسعار العدس وزيت الذرة والدواجن الطازجة والجبن الأبيض والرومي والمسلى الصناعي خلال تعاملات اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار التابعة للمركز.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 27.71 جنيه، بانخفاض 49 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 41.49 جنيه، بارتفاع 2.09 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.22 جنيه، بانخفاض 13 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 62.95 جنيه، بارتفاع 12 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 37.62 جنيه، بارتفاع 5.04 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 24.31 جنيه، بارتفاع 98 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 49.63 جنيه، بارتفاع 30 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 73.92 جنيه، بانخفاض 2.44 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.05 جنيه، بانخفاض 23 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 314.49 جنيه، بارتفاع 5.7 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 90.43 جنيه، بانخفاض 6.42 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 23.41 جنيه، بانخفاض 9 قروش.

كيلو الفول السائب: 40.58 جنيه، بارتفاع 27 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 109.8 جنيه، بانخفاض 1.17 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 201.6 جنيه، بانخفاض 6.32 جنيه.

لتر اللبن السائب : 23.45 جنيه، بارتفاع 51 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 63.23 جنيه، بانخفاض 1.54 جنيه.

لتر اللبن المعبأ: 32.03 جنيه، بانخفاض 15 قرشا.