بخفض 10%.. عبور لاند تعلن المشاركة في مبادرة الحكومة لخفض الأسعار

كتبت- دينا خالد:

أعلنت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، مشاركتها في مبادرة "خفض الأسعار" التي أعلنتها الحكومة الأسبوع الماضي، ومن المتوقع إعلان تفاصيلها خلال الأسبوع الجاري.

وقالت شركة عبور لاند، في بيان لها اليوم الاثنين، إنها ستقدم تخفيضات على جميع منتجات الشركة بلا استثناء، والتي تشمل الجبن الأبيض "المعبأ تتراباك جميع الأصناف"، واللبن المعقم المعبأ كامل الدسم "جميع الأحجام".

وأضافت أنها ستطبع أسعار البيع الاسترشادية للمستهلك على المنتجات طوال فترة المبادرة لضمان استفادة المواطن بها.

وقال محمد حامد، رئيس مجلس إدارة شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، لمصراوي، إن نسبة الخفض على منتجات الشركة ضمن مبادرة الحكومة الجديدة لخفض الأسعار تصل إلى 10% على كافة المنتجات بأنواعها.

وأضاف حامد، أن الشركة تنازلت عن أرباحها بالكامل من أجل الاشتراك في مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الأساسية والتخفيف عن المواطنين.

وأشار حامد إلى أن التطبيق سيبدأ السبت المقبل، وسيتم كتابة الأسعار على العبوة حتى يستفيد المواطنون بنسب التخفيض كاملة.

كان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أعلن الأسبوع الماضي الاتفاق مع تجار ومصنعين مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية في الأسواق للتخفيف عن كاهل المواطن، وذلك بعد ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة.

وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع لمدبولي مع عدد من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي وبحضور رئيس اتحاد الغرف التجارية وعدد من المصنعين والمنتجين، من أجل الاتفاق على المبادرة، المنتظر إعلان تفاصيلها الأسبوع الجاري.