ارتفاع أسعار البطاطس والكوسة وانخفاض الطماطم والبامية بسوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار البطاطس، والكوسة، والفلفل الرومي، والفلفل الحامي، والخيار الصوب، والملوخية خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل انخفضت أسعار الطماطم، والفاصوليا، والباذنجان البلدي، والبامية.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 جنيهات و7.5 جنيه، بانخفاض جنيه.

البطاطس بين 10 جنيهات و14.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

البصل بين 14 جنيها و18.5 جنيه.

الكوسة بين 8 جنيهات و14 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و21 جنيها، بانخفاض جنيه.

الباذنجان البلدي بين 4 جنيهات و6.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها، بارتفاع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 و10 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الملوخية بين 3.5 و4.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

الخيار الصوب بين 9 جنيهات و14 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و7 جنيهات.

البامية بين 23 و33 جنيها، بانخفاض 6 جنيهات.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 5 و12 جنيها.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و10 جنيهات.

الرمان بين 7 جنيهات و17 جنيها.

البلح الزغلول بين 7 و10 جنيهات.

البلح البارحي بين 25 و33 جنيها.