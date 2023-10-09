هبوط كبير لأسعار الحديد في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

هبطت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفع سعر الأسمنت الرمادي بشكل طفيف، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 34379 جنيها، بتراجع 1080 جنيها.

سعر طن حديد عز: 35753 جنيها، بتراجع 758 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2008 جنيهات، بزيادة 7 جنيهات.