انطلاق الدورة الخامسة من معرض "تراثنا" بالقاهرة بمشاركة 6 دول عربية

كتب- مصطفى عيد:

انطلقت اليوم الأحد فعاليات الدورة الخامسة لمعرض "تراثنا 2023"، الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب بيان من جهاز تنمية المشروعات.

وتشهد الدورة الحالية للمعرض مشاركة 6 دول عربية، وذلك تماشياً مع رؤية الدولة المصرية الهادفة لتعزيز التعاون والروابط المشتركة بين الشعوب العربية، من خلال تشارك الثقافات التراثية التي تعبر عن الهوية العربية الأصيلة، فضلا عن تشجيع التجارة البينية والتكامل الاقتصادي إقليميا خاصة بين أصحاب المشروعات الصغيرة في هذه الدول، وفقا للبيان.

وذكر الجهاز أن المعرض يستضيف السعودية، والإمارات، والأردن، والبحرين، والجزائر، وتونس، وذلك بأجنحة مميزة ضمن فعالياته.

وأوضح أن معرض "تراثنا" يتيح فرصة مميزة لفتح نوافذ تسويقية لأصحاب المشروعات الصغيرة خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية والانفتاح على أسواق تصديرية جديدة، مشيرا إلى أن المعرض يستمر على مدار أسبوع، ومن المتوقع أن يشهد إقبالا جماهيريا كبيرا من المصريين والأجانب والعرب المقيمين في مصر.

وأعرب جهاز تنمية المشروعات عن حرصه على استضافة الدول الشقيقة في المعرض بشكل دوري، ليصبح المعرض تجمعا إقليميًا يضم عددا كبيرا ومتنوعا من المنتجات الإبداعية والعروض الحية التي تعبر عن الثقافات المختلفة للشعوب العربية؛ مما يقدم لزوار المعرض تجربة تسويقية وترفيهية على حد سواء، خاصة وأنه يعتبر أحد أكبر المعارض المتخصصة في المنتجات التراثية والحرفية في المنطقة.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعرض حتى يوم 14 أكتوبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية، حيث يشارك أكثر من ألف عارض من مختلف محافظات الجمهورية، ويضم عددا كبيرا من المنتجات التراثية واليدوية والفنية لأصحاب المشروعات الصغيرة لأكثر من 30 قطاعا تراثيا، وفقا للبيان.