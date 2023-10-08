الرقابة المالية تدرس عرضا لشراء 46.9% من أسهم "دايس" للملابس

كتبت- شيرين صلاح:

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم إيداع مشروع إعلان عرض شراء إجباري لديها مقدم من شركة توما للاستثمارات التجارية والصناعية، بالتحالف مع ماجد سمير توما، للاستحواذ على جزء من أسهم رأس مال شركة دايس للملابس الجاهزة، على عدد 838,137,814 سهم بنسبة 46.9% من أسهم رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض.

وأضافت الهيئة، في إفصاح للبورصة اليوم الأحد، أنها تدرس حاليا العرض المقدم، موضحة أن سعر شراء السهم في العرض يبلغ 65 قرشا.

وأشارت إلى أن عدد الأسهم التي يتضمنها العرض يأتي بعد استبعاد الأسهم التي لن تستجيب لعرض الشراء والحد الأدنى للأسهم حرة التداول بالبورصة، وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

وتعمل شركة دايس للملابس الجاهزة، في صناعة الملابس الجاهزة باختلاف أنواعها، التطريز والطباعة واستيراد الخامات، ومستلزمات الإنتاج، والماكينات والمعدات وقطع الغيار والتصدير للأسواق الخارجية.