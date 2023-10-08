زيادة جديدة لأسعار البطاطس بالأسواق.. وشعبة الخضروات تتوقع موعد تراجعها

كتبت- دينا خالد:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار البطاطس شهدت زيادة جديدة في الأسواق بنحو 3 جنيهات للكيلو الواحد خلال اليومين الماضيين.

وأضاف النجيب أن سعر كيلو البطاطس يتراوح بين 12 و14 جنيها في سوق الجملة، مقابل 10 جنيهات و11 جنيها قبل يومين، ليباع في الأسواق بسعر بين 15 و17 جنيها.

وأرجع النجيب ارتفاع أسعار البطاطس إلى انتهاء موسم الحصاد، موضحا أن أغلب البطاطس الموجودة في الأسواق مخزنة من الموسم الماضي، وبالتالي كلما قل المعروض منها بالأسواق كلما زاد السعر.

وذكر النجيب أن البطاطس من أصناف الخضروات العروية، وتشهد ارتفاعات دائما في فواصل الفصول من كل عام.

وتوقع النجيب أن تشهد أسعار البطاطس انخفاضا تدريجيا في الأسواق منتصف نوفمبر المقبل تزامنا مع بدء موسم حصاد المحصول الجديد.