البورصة تهبط بنسبة 2.6% مع نهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد

كتب- أحمد والي:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.6% إلى مستوى 19357 نقاط، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 4.08%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 3.71%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 31 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء 27 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 4 ملايين جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.84% إلى مستوى 19873 نقطة، مع نهاية تعاملات الأربعاء الماضي.