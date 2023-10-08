البورصة تهبط بنسبة 2.6% مع نهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد
كتب- أحمد والي:
هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.6% إلى مستوى 19357 نقاط، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد.
وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 4.08%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 3.71%.
وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 31 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء 27 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 4 ملايين جنيه.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.84% إلى مستوى 19873 نقطة، مع نهاية تعاملات الأربعاء الماضي.
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