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خريطة الأسعار اليوم: انخفاض السكر والجبن وارتفاع الذهب والعدس

02:59 م الأحد 08 أكتوبر 2023

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار السكر والجبن واللحوم الحمراء في الأسواق اليوم الأحد، بينما ارتفعت أسعار العدس، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، كما واصل سعر الذهب ارتفاعه بمنتصف تعاملات اليوم بعد صعوده الصباحي.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

أسعار البيض بأنواعه اليوم الأحد في المزرعة

ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الأحد

انخفاض البلطي.. أسعار السمك اليوم السبت في سوق العبور

انخفاض السكر والجبن واللحوم وزيادة العدس اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

زيادة جديدة لسعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع منتصف التعاملات

سوق مصراوى

خريطة الأسعار اليوم السكر الجبن العدس

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