رويترز: أحداث إسرائيل قد تدفع المستثمرين للانتقال إلى أصول الملاذ الآمن

القاهرة- مصراوي:

يراقب المستثمرون عن كثب الأحداث في إسرائيل باعتبارها خطرًا جيوسياسيًا على الأسواق، مع توقع البعض أن تؤدي الأحداث إلى الانتقال إلى أصول الملاذ الآمن، بحسب تقرير لوكالة رويترز.

ودخل مسلحون من حركة حماس الفلسطينية إسرائيل في هجوم غير مسبوق أمس السبت. ونددت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة بالهجوم وتعهدت بدعم إسرائيل، وفقا للوكالة.

وقال محللون إن ارتفاع المخاطر الجيوسياسية قد يؤدي إلى شراء أصول مثل الذهب والدولار وربما يعزز الطلب على سندات الخزانة الأمريكية التي تم بيعها بقوة.

وقال بيتر كارديلو كبير اقتصاديي السوق لدى سبارتان كابيتال سيكيوريتيز، الذي توقع أن يستفيد الدولار أيضا: "هذا مثال جيد على سبب حاجة الناس إلى الذهب في محافظهم الاستثمارية. إنه وسيلة تحوط مثالية ضد الاضطرابات الدولية".

وقال كارديلو: "في أي وقت تحدث فيه اضطرابات دولية، يرتفع الدولار"، وفقا لرويترز.

كانت الأسواق تتفاعل في الأسابيع الأخيرة مع توقعات بأن أسعار الفائدة الأمريكية ستبقى مرتفعة لفترة أطول. ارتفعت عائدات السندات بينما حقق الدولار الأمريكي سلسلة من المكاسب. وفي الوقت نفسه، تعرضت الأسهم لخسائر حادة في الربع الثالث لكنها استقرت في الأسبوع الماضي.

وقال بريان جاكوبسن، كبير الاقتصاديين في شركة أنيكس ويلث مانجمنت، فيما يتعلق بالوضع في إسرائيل: "تحديد أن هذه لحظة سوق مهمة أم لا، يعتمد على المدة التي ستستغرقها وما إذا كان الآخرون منخرطين في الصراع". وتساءل جاكوبسن عن مدى تأثير ذلك على أسعار النفط على الرغم من زيادة إيران لإنتاجها.

وقال جاكوبسن: "إن إنتاج النفط الإيراني يتزايد، لكن أي تقدم يحرزونه خلف الكواليس مع الولايات المتحدة سوف يتم تقويضه بشكل كبير بسبب احتفال إيران بتصرفات حماس"، مضيفًا أن "الخسارة المحتملة في الإنتاج مهمة، لكنها لن تكون مدمرة".

وأضاف: "من الأهمية بمكان أن نرى كيف سيكون رد فعل المملكة العربية السعودية". وتحاول واشنطن التوصل إلى اتفاق من شأنه تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

وقال ديفيد كوتوك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة كمبرلاند أدفايزرز في ساراسوتا بولاية فلوريدا، إن الوضع مثير للقلق حيث أن الولايات المتحدة تضعف بسبب الخلل الوظيفي في واشنطن. يبحث الجمهوريون عن خليفة لرئيس مجلس النواب المخلوع كيفن مكارثي، وتلوح في الأفق مواجهة بشأن الميزانية.