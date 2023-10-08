هبوط حاد لبورصة تل أبيب خلال تعاملات بعد عمليات "طوفان الأقصى"

القاهرة- مصراوي:

تراجعت بورصة تل أبيب خلال تعاملات اليوم الأحد مع استعداد المستثمرين لفترة من عدم اليقين في اليوم التالي لهجوم مفاجئ غير مسبوق على إسرائيل شنته حركة حماس من غزة والذي جاء تحت عنوان "طوفان الأقصى"، بحسب صحيفة ذا تايم أوف إسرائيل.

وانخفض مؤشر أسهم الشركات الكبرى TA-35 بنسبة 4.8%، وانخفض مؤشر TA-125 القياسي بنسبة 5%، وانخفض مؤشر TA-90، الذي يتتبع الأسهم ذات القيمة الأعلى غير المدرجة في مؤشر TA-35 بنسبة 5.8%، وفقا للصحيفة.

كما انخفض مؤشر TA-Bank لأكبر خمسة بنوك بنسبة 6.3%.

وبحسب آخر تحديث لشبكة سي إن بي سي، وصلت نسبة هبوط المؤشر الرئيسي لبورصة تل أبيب الإسرائيلي إلى 6.61% خلال تعاملات جلسة اليوم.