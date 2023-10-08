انخفاض السكر والجبن واللحوم وزيادة العدس اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار السكر واللحوم والجبن الأبيض والرومي والمسلى الصناعي، خلال تعاملات اليوم الأحد بالأسواق عند نفس مستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له، وفي المقابل ارتفعت أسعار العدس وزيت الذرة والدواجن الطازجة.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 28.2 جنيه، بارتفاع 31 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 39.4 جنيه، بانخفاض 56 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.35 جنيه، بانخفاض قرشين.

لتر زيت عباد الشمس: 64.04 جنيه، بانخفاض 82 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 32.58 جنيه، بانخفاض 2.62 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.33 جنيه، بانخفاض 84 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 49.33 جنيه، بارتفاع جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 76.36 جنيه، بارتفاع 2.18 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.28 جنيه، بارتفاع قرشين.

كيلو اللحوم الطازجة: 308.79 جنيه، بانخفاض 1.55 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 96.85 جنيه، بارتفاع 1.99 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 23.5 جنيه، بارتفاع 28 قرشا.

كيلو الفول السائب: 40.31 جنيه، بانخفاض 25 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 110.97 جنيه، بانخفاض 4.55 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 207.92 جنيه، بانخفاض 15.88 جنيه.

لتر اللبن السائب : 22.94 جنيه، بارتفاع 99 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 64.77 جنيه، بانخفاض 2.38 جنيه.

لتر اللبن المعبأ: 32.18 جنيه، بانخفاض 14 قرشا.