الضرائب: لا استثناءات للملزمين في التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه لا استثناءات في التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، مبديا استعداد مصلحة الضرائب لبذل كل الجهد المطلوب لمساعدة أفراد المجتمع الضريبي على التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الأحد، أضاف الضباعني أن المراكز الضريبية تعمل على قدم وساق من أجل سرعة إنهاء إجراءات الفحص الضريبي، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب لديها فاحصين أكفاء مدربين على أعلى مستوى للقيام بأعمال الفحص المميكن.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها مصلحة الضرائب مع لجنة الجمارك والضرائب بغرفة التجارة الأمريكية، والتي شهدت تناول كافة المشاكل الضريبية التي تواجه أعضاء غرفة التجارة الأمريكية الناتجة عن ميكنة الإجراءات الضريبية، وتوضيح الحلول المناسبة لها.

وذكر الضباعني أن منظومة التحفيز تهدف إلى تشجيع المواطن على طلب الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني من خلال حوافز ومكافآت متنوعة، وسحب دوري على جوائز كبرى تصل قيمتها إلى مليون جنيه.

وأوضح أن منظومة الأجور والمرتبات "البيرول" من أهم ثمار ميكنة الأعمال الضريبية، وأن منظومة البيرول لن تخالف أي قانون ضريبي سبق وضعه، وأنها وضعت لحوكمة المرتبات، وأن منظومة البيرول تضمن سرية المرتبات، والتأمين لكافة البيانات الخاصة بالمرتبات.

وأكد الضباعني أن ميكنة مصلحة الضرائب تعد أهم المحاور التي تتبناها القيادة السياسية من أجل تنمية الموارد المالية للدولة المصرية، حيث أن من أهم ثمار الميكنة للأعمال الضريبية هو تعظيم الإيرادات الضريبية، مشيرا إلى الجهد المبذول الذي تقوم به الدولة المصرية من أجل إنجاح عملية الميكنة.

وخلال الندوة، أشار الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب إلى حرص وزارة المالية على توحيد قواعد بيانات الممولين بالضرائب والجمارك، والربط بين منظومة الفاتورة الإلكترونية التي ترصد التعاملات التجارية للشركات لحظيا، والمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية "نافذة" التي ترصد الصادرات والواردات لحظيا أيضا.

وأوضح أن هذا الأمر يساعد على مطابقة قيم الفواتير مع أكواد الأصناف المستوردة، بما يسهم في الحد من معدلات التهرب الضريبي وتعظيم الإيرادات العامة للدولة، وأن من أهم مزايا منظومة الفاتورة الإلكترونية هو التقارير الإحصائية التي توضح أي مشاكل تعيق الأنشطة الاقتصادية مما يساعد مصلحة الضرائب على مساعدة الممولين على حلها بشكل فوري.

وأكد صقر أن مصلحة الضرائب تعمل على تسهيل التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية لغير المقيمين، وأنها لا تتوانى في بذل كل الجهد المطلوب لذلك.

وأشارت مها علي، رئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن المصلحة تعقد ندوات إلكترونية بشكل يومي تشمل كافة المنظومات الإلكترونية.