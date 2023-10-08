انخفاض البلطي.. أسعار السمك اليوم السبت في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، فيما استقرت أسعار عدد من أصناف المأكولات البحرية والأسماك.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 67 و71 جنيها، بانخفاض جنيه.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 75 جنيها و105 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 200 جنيه و320 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و220 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 70 و180 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و110 جنيهات.