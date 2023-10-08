ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الأحد

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار البطاطس والبصل والباذنجان والفلفل الرومي والحامي والخيار الصوب والبامية والليمون البلدي خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، عند مستوياتها أمس، وفي المقابل انخفضت أسعار الطماطم والفاصوليا.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4.5 و8.5 جنيه، بانخفاض 4 جنيهات.

البطاطس بين 10 جنيهات و14 جنيها، بارتفاع 3.5 جنيه.

البصل بين 14 جنيها و18.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

الكوسة بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الفاصوليا بين 10 جنيهات و22 جنيها، بانخفاض 16 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 4.5 و6.5 جنيه، بارتفاع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات و12 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و9 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الملوخية بين 3 و4 جنيهات.

الخيار الصوب بين 6 و9 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الخيار البلدي بين 3 و7 جنيهات.

البامية بين 29 و33 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 5 و12 جنيها.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الجوافة بين 4 و10 جنيهات.

الرمان بين 7 جنيهات و17 جنيها.

البلح الزغلول بين 7 و10 جنيهات.

البلح البارحي بين 25 و33 جنيها.