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أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

11:03 ص الأحد 08 أكتوبر 2023

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويعاني سوق مواد البناء ركودا كبيرا بحركتي البيع والشراء، الأمر الذي دفع المصنعون لتثبيت أسعار الحديد والأسمنت لعدة أشهر دون تغيير، أو تحركها في أضيق نطاق.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 35459 جنيها، بزيادة 721 جنيها.

سعر طن حديد عز: 36511 جنيها، بزيادة 654 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2001 جنيه، بزيادة 19 جنيها.

سوق مصراوى

أسعار الحديد والأسمنت سوق مواد البناء الحديد الاستثماري حديد عز

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