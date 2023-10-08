أسعار 4 عملات عربية تتحرك مقابل الجنيه اليوم الأحد في البنك الأهلي

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار بيع الدينار الأردني، والدينار البحريني، والريال القطري مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه الأربعاء الماضي، بينما تراجع سعر شراء الدينار الكويتي وارتفع سعر بيعه، وفقا لبيانات البنك الأهلي.

وينشر مصراوي أسعار أبرز العملات العربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم ومقارنتها بتعاملات الأربعاء الماضي، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

العملات العربية في البنك الأهلي

سعر الدينار الكويتي: 98.78 جنيه للشراء بتراجع 6 قروش، و99.80 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

سعر الريال السعودي: 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 8.38 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 79.46 جنيه للشراء، و81.84 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الريال القطري: 7.80 جنيه للشراء، و8.47 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الدينار الأردني: 42.77 جنيه للشراء، و43.56 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش.