البورصة تهبط 1.24% في بداية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.24% إلى مستوى 19627 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.39%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.6%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.84% إلى مستوى 19873 نقطة، مع نهاية تعاملات الأربعاء الماضي.