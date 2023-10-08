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البورصة تهبط 1.24% في بداية تعاملات اليوم الأحد

10:46 ص الأحد 08 أكتوبر 2023

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.24% إلى مستوى 19627 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.39%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.6%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.84% إلى مستوى 19873 نقطة، مع نهاية تعاملات الأربعاء الماضي.

سوق مصراوى

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70

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