البورصة تهبط 1.24% في بداية تعاملات اليوم الأحد
كتبت- شيرين صلاح:
هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.24% إلى مستوى 19627 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد.
وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.39%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.6%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.84% إلى مستوى 19873 نقطة، مع نهاية تعاملات الأربعاء الماضي.
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