خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الذهب والسكر والجبن والمكرونة بالأسواق

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار السكر والمكرونة والجبن في الأسواق اليوم السبت، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ، كما واصل سعر الذهب ارتفاعه بمنتصف تعاملات اليوم.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار البيض بأنواعه اليوم السبت في المزرعة

أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

72 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار السمك اليوم السبت في سوق العبور

ارتفاع السكر والمكرونة والجبن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم السبت في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف التعاملات