بعد أسبوع من حظر تصديره.. أسعار البصل تنخفض 5 جنيهات للكيلو بالأسواق

كتبت- دينا خالد:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار البصل شهدت تراجعا تدريجيا في الأسواق تزامنا مع بدء تطبيق قرار حظر تصديره منذ بداية الشهر الجاري.

وأضاف النجيب، لمصراوي، أن أسعار البصل انخفضت بنحو 5 جنيهات في الكيلو، لتسجل نحو 25 جنيها بالأسواق مقابل 30 جنيها قبل أسبوع.

وتوقع النجيب أن تشهد أسعار البصل مزيدا من الانخفاض خلال الفترة المقبلة، مع اقتراب موسم الحصاد بنهاية نوفمبر.

كانت الجريدة الرسمية، نشرت في عددها يوم الأحد الماضي، قرار وزير التجارة والصناعة، بحظر تصدير كافة أصناف البصل الطازج، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، على أن يتم العمل بالقرار اعتبارا من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وجاء ذلك بعدما شهدت أسعار البصل ارتفاعات متتالية وكبيرة خلال الفترة الأخيرة، حيث تراوح سعره في سوق الجملة إلى بين 18 و21 جنيها، ووصل في الأسواق للمستهلك إلى 30 جنيها، بحسب النجيب.

كان النجيب، أرجع، بحسب ما قاله في وقت سابق لمصراوي، ارتفاع أسعار البصل في الأسواق إلى قلة المعروض منه في الأسواق نتيجة تراجع الإنتاج منه هذا العام، فضلا عن التزام مصر بعقود تصديرية من سنوات سابقة يتم الوفاء بها.