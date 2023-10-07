ارتفاع السكر والمكرونة والجبن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار زيت عباد الشمس والسكر والمكرونة والجبن الأبيض والرومي والمسلى الصناعي، خلال تعاملات اليوم السبت بالأسواق عند نفس مستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له، وفي المقابل انخفضت أسعار الأرز المعبأ وزيت الذرة.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 27.89 جنيه، بانخفاض 2.16 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 39.96 جنيه، بارتفاع 41 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.37 جنيه، بانخفاض 66 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 64.83 جنيها، بارتفاع 1.28 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.2 جنيه، بارتفاع 3.46 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 24.17 جنيه، بارتفاع 1.34 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 48.33 جنيه، بارتفاع 6 قروش.

لتر زيت الذرة كريستال: 74.18 جنيه، بانخفاض 5.18 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 25.26 جنيه، بارتفاع قرشين.

كيلو اللحوم الطازجة: 310.34 جنيه، بارتفاع 12 قرشا.

كيلو الدواجن الطازجة: 94.86 جنيه، بانخفاض 33 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 23.22 جنيه، بانخفاض 56 قرشا.

كيلو الفول السائب: 40.56 جنيه، بانخفاض قرشين.

كيلو الجبن الأبيض: 115.52 جنيه، بارتفاع 2.56 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 223.8 جنيه، بارتفاع 9.02 جنيه.

لتر اللبن السائب : 21.95 جنيه، بانخفاض 51 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 67.15 جنيه، بارتفاع 3.27 جنيه.

لتر اللبن المعبأ: 32.32 جنيه، بارتفاع 3 قروش.