أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

تباينت تحركات أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 34737 جنيها، بارتفاع 43 جنيها

سعر طن حديد عز: 34856 جنيها، بانخفاض 241 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1982 جنيها، بانخفاض 30 جنيها.