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خريطة الأسعار: كيف تحرك الذهب والبصل والدواجن واللحوم بنهاية الأسبوع؟

04:21 م الجمعة 06 أكتوبر 2023

خريطة الأسعار اليوم

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القاهرة - مصراوي:

استقرت أسعار السلع الأساسية في الأسواق اليوم الجمعة دون تغيير عن أسعار أمس، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ، بينما ارتفع سعر الذهب بحلول منتصف اليوم.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم الجمعة

متوسط أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم الجمعة بمنتصف التعاملات

البلدي فوق 130 جنيهًا للكرتونة.. أسعار البيض بأنواعه اليوم في المزرعة

اللحوم الطازجة فوق 300 جنيه للكيلو.. أسعار السلع اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم الجمعة يتراجع 10 جنيهات ببداية التعاملات

أسعار الأسماك اليوم الجمعة في سوق العبور

سوق مصراوى

أسعار السلع الأساسية خريطة الأسعار اليوم سعر الذهب أسعار الحديد والأسمنت أسعار الدواجن أسعار البيض أسعار الأسماك

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