غرفة القاهرة التجارية تطالب بإدراج الدواجن ضمن مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار

كتبت- دينا خالد:

طالب عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، الحكومة بإدراج الدواجن ضمن مبادرة الدولة لتخفيض أسعار السلع الأساسية.

وأضاف السيد، لمصراوي، أنه لم يتم التواصل مع الشعبة حتى الآن لمناقشة كيفية تنفيذ المبادرة.

ويرى السيد، أن قطاع الدواجن يمثل نحو 75% من اعتماد المصريين على البروتين متمثلة في دواجن وبيض.

وأشار السيد، إلى أن أسعار الدواجن سجلت اليوم في المزرعة نحو 73 جنيها لتباع في الأسواق بنحو 85 جنيها.

ويرى السيد، أن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الدواجن هو ارتفاع سعر الكتكوت، حيث سجل اليوم 35 جنيها، فضلا عن ارتفاع أسعار الأعلاف.

يذكر أن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتمع مع عدد من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي وبحضور رئيس اتحاد الغرف التجارية وعدد من المصنعين والمنتجين، وذلك لدفع الجهود لخفض أسعار السلع الأساسية في الأسواق للتخفيف عن كاهل المواطن.

وقال مدبولي في بيان عقب الاجتماع، إنه جرى التوافق بين الحكومة والصناع والتجار على مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية وذلك في ظل رصد ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة.