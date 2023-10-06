ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم الجمعة بمنتصف التعاملات

القاهرة - مصراوي:

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر، مع حلول منتصف التعاملات، بشكل طفيف وزاد سعر الجرام جنيهين مقارنة بأسعار الصباح.

أسعار الذهب اليوم

زادت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1435 جنيها للجرام.

ارتفع الذهب عيار 18 إلى 1845 جنيها للجرام.

صعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2152 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 2459 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 17216 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1821 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بارتفاع بنسبة 0.04% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة أمس.

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