اللحوم الطازجة فوق 300 جنيه للكيلو.. أسعار السلع اليوم بالأسواق (موقع رسمي)
القاهرة - مصراوي:
استقرت أسعار اللحوم والسكر والأرز، خلال تعاملات اليوم الجمعة بالأسواق عند نفس مستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له.
ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:
أسعار السلع الأساسية
كيلو الأرز المعبأ: 30.05 جنيه.
كيلو الفول المعبأ: 39.55 جنيه.
كيلو الدقيق المعبأ: 23.03 جنيه.
لتر زيت عباد الشمس: 63 جنيها.
كيلو السكر المعبأ: 31.74 جنيه.
كيلو المكرونة المعبأة: 22.83 جنيه.
كيلو العدس المعبأ: 48.27 جنيه.
لتر زيت الذرة كريستال: 79.37 جنيه.
البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.24 جنيه.
كيلو اللحوم الطازجة: 310.22 جنيه.
كيلو الدواجن الطازجة: 95.19 جنيه.
كيلو الأرز السائب: 23.78 جنيه.
كيلو الفول السائب: 40.58 جنيه.
كيلو الجبن الأبيض: 112.96 جنيه.
كيلو الجبن الرومي: 214.78 جنيه.
لتر اللبن السائب : 22.46 جنيه.
كيلو المسلى الصناعي: 63.88 جنيه.
لتر اللبن المعبأ: 32.29 جنيه.
سوق مصراوى
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