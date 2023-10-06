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أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم الجمعة

10:50 ص الجمعة 06 أكتوبر 2023

أسعار الحديد والأسمنت

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القاهرة - مصراوي:

استقرت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الجمعة عند مستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويعاني سوق مواد البناء ركودا كبيرا بحركتي البيع والشراء، الأمر الذي دفع المصنعون لتثبيت أسعار الحديد والأسمنت لعدة أشهر دون تغيير، أو تحركها في أضيق نطاق.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36695 جنيها.

سعر طن حديد عز: 36097 جنيها

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2013 جنيها.

سوق مصراوى

أسعار الحديد والأسمنت سعر طن الحديد سعر طن الأسمنت بوابة الأسعار المحلية مواد البناء

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