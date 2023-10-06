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BBC

البلدي فوق 130 جنيهًا للكرتونة.. أسعار البيض بأنواعه اليوم في المزرعة

10:43 ص الجمعة 06 أكتوبر 2023

أسعار البيض اليوم

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القاهرة - مصراوي:

واصلت أسعار كرتونة البيض الأبيض والأحمر والبلدي، استقرارها خلال تعاملات اليوم الجمعة في المزرعة، عند مستوياتها أمس، بحسب بيانات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على صفحته الرسمية على فيسبوك.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات سابقة لشعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية.

وتسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وأزمة الاستيراد خلال العام الماضي، في نقص المعروض من الدواجن والبيض وقفزة كبيرة في أسعارها، ولا تزال الأسعار على مستويات مرتفعة، رغم تقلباتها، مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة.

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأبيض: 123.75 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر: 125.75 جنيه.

سعر كرتونة البيض البلدي: 130.75 جنيه.

سوق مصراوى

أسعار البيض اليوم سعر كرتونة البيض أسعار الأعلاف شعبة الدواجن

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