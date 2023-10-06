سعر الذهب اليوم الجمعة يتراجع 10 جنيهات ببداية التعاملات

القاهرة - مصراوي:

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر، مع بداية التعاملات، وانخفض سعر الجرام 10 جنيهات مقارنة بأسعار التعاملات المسائية أمس.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1433 جنيها للجرام.

وهبط الذهب عيار 18 إلى 1843 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2150 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 2457 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 17200 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1820 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بارتفاع بنسبة 0.02% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة أمس.

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